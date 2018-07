Binnenkort naar Parijs? Dan mag je de Beyoncé-tour door het Louvre niet missen

Toen Beyoncé en Jay Z in het geniep aan een nieuw album werkten, namen ze bovendien een videoclip op in een volledig leeg en uitgestorven Louvre voor hun single Apesh**t, waar ze al hun fans mee wisten te verrassen. Voor het museum in Parijs is het natuurlijk al een behoorlijke eer dat dit de set voor de video mocht zijn, maar ze willen nog een extra graantje meepikken.

Als je groots fan bent van Beyoncé en Jay Z, en de videoclip van Apesh**t de shit vindt, mag je de nieuwe gloednieuwe tour door het Louvre niet missen. Tijdens deze rondleiding word je namelijk in 90 minuten meegenomen langs de kunstwerken waar The Carters voor geposeerd hebben in hun videoclip.

Jay Z & Beyoncé au Louvre

Tijdens de tour krijg je 17 kunstwerken te zien en hoor je meteen waarom Beyoncé en Jay Z juist deze stukken hebben uitgekozen om in hun video terug te laten komen. Benieuwd naar de rondleiding? Boek dan binnenkort een tripje naar Parijs. En zorg er dan wél voor dat je er in elk geval op een woensdag, donderdag, zaterdag of zondag bent, want alleen op die dagen is de Jay Z & Beyoncé au Louvre rondleiding te volgen.

Bron: Nieuwsblad.be | Beeld: still uit video