Beyoncé slaat handen ineen met sportmerk Adidas

Beyoncé-fans opgelet! De zangeres gaat een samenwerking aan met Adidas om haar Ivy Park-collectie een nieuw leven in te blazen. Ze is een van de vele sterren waar Adidas een samenwerking mee aangaat. Eerder werkte het sportmerk al met bekende sterren, zoals Pharrel Williams, Kanye West en Kylie Jenner.

Nummer 4

Een paar dagen geleden plaatste Adidas een foto op Instagram met als onderschrift: “Een nieuw begin. Meer op 4 april.” Op 4 april kwam dan eindelijk het nieuws naar buiten middels onderstaand filmpje.

Daarnaast heeft het getal 4 nog meer betekenissen. Allereerst is het Beyoncé’s lievelingsnummer: ze werd geboren op 4 september 1981, trouwde op 4 april 2008 met Jay-Z, haar vierde studio-album kreeg de titel 4 en Jay-Z’s laatste album heet 4:44. Verder zou ‘Ivy’ kunnen verwijzen naar het Romeinse cijfer 4, oftewel IV, de letters die Beyoncé en haar man hebben getatoeëerd op hun trouwvingers.

Ivy Park x Adidas

De Ive Park x Adidas-collectie zal worden opgebouwd als een ‘performance- en lifestyleproduct’, met een ‘uniek, doelgericht programma, dat de volgende generatie van atleten, makers en leiders moet versterken’.

“Dit is de samenwerking van mijn leven voor mij. Adidas heeft enorm veel succes gehad in het verleggen van creatieve grenzen. We delen een filosofie die creativiteit, groei en sociale verantwoordelijkheid voorop stelt in het bedrijfsleven”, zegt Beyoncé op haar officiële website over de samenwerking.

#MeToo

In 2016 werd de Ivy Park-collectie gelanceerd in samenwerking met Topshop. Vorig jaar heeft de zangeres haar samenwerking met de Britse Topshop-baas Sir Philip Green zonder pardon beeïndigd, nadat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik en racisme.

Met Adidas krijgt Queen B de kans om haar nog een keer te lanceren, met nieuwe kenmerkende schoenen en kleren. Met kernbegrippen als het belang van vrouwen in leiderschap, gedeeld eigenaarschap, empowerment en samenwerking, staan de zangeres en het grote sportmerk precies op één lijn.

Bron: W Magazine, Elle | Beeld: Getty Images, Instagram