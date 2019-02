Zal Kate leuk vinden… Beyoncé en Jay Z eren ‘koningin’ Meghan Markle bij BRIT Awards

Hoewel Beyoncé en Jay-Z gisteravond niet in levende lijve aanwezig waren bij de BRIT Awards, hebben ze waarschijnlijk wél voor het meest opmerkelijke moment gezorgd tijdens de uitreiking. De twee wonnen als The Carters de prijs voor Best International Group en accepteerden de prijs in een vooraf opgenomen filmpje met een wel heel opmerkelijk detail.

In de video staan ze voor een schilderij van Meghan Markle, afgebeeld als koningin. De beelden beginnen bij het portret van Meghan en zoomt dan langzaam uit, waarna Beyoncé en Jay-Z in beelden komen. De dankvideo is een soort mini re-make van hun veelbesproken clip ApeSh*t, waarin dezelfde scène zit, maar dan opgenomen in museum het Louvre voor de Mona Lisa, één van s’werelds beroemdste schilderijen, geschilderd door Leonardo da Vinci.

Eh, waarom?

“Heel veel dank aan de Britten, jullie hebben ons altijd gesteund. Alles is liefde. Heel veel dank”, zegt Beyoncé. “You’re welcome”, voegt haar man er grappend aan toe. Vervolgens draaien de twee supersterren zich weer om en kijken ze ‘koningin’ Meghan aan. Na afloop van de uitreiking plaatste Beyoncé de dankvideo op Instagram, met bij een volgende foto een korte uitleg over het opmerkelijke schilderij op de achtergrond.

God van de rap

“Ik bedank de Britten voor het winnen van de award voor Best International Group. Ik won deze prijs in 2002 al eens met mijn beste vriendinnen, Kelly and Michelle. Hoeveel geluk heb ik dat ik opnieuw in een groep mag zitten met mijn andere beste vriend, the GOAT Hova”, schrijft Bey. Met GOAT noemt ze haar man ‘the greatest of all time‘. Hova is afgeleid van Jehova, een naam die Jay Z zichzelf gegeven heeft toen hij zichzelf bekroonde tot ‘God van de rap’.

Buigen voor Meghan

Over ‘koningin Meghan’ op de achtergrond zegt ze: “Ter ere van Black History Month buigen we voor één van onze ‘Melanated Monas’ (gekleurde Monas, red.)”. Daarmee geeft ze haar steun aan Meghan en verwijst ze naar zowel het biraciale erfgoed van de hertogin van Sussex, als naar de Mona Lisa. “Gefeliciteerd met je zwangerschap! We wensen je al het geluk”, spreekt ze Meghan nog persoonlijk aan in de post.

