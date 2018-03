This is NOT a drill! Beyoncé en Jay Z komen naar Amsterdam

De geruchten deden al even de ronde, maar nu is het bevestigd: Beyoncé en JAY-Z gaan samen op tournee en treden op in Amsterdam. Het muzikale echtpaar kondigde hun On The Run II-tour zojuist aan op Instagram.

Arena

De concertreeks begint op 6 juni in Cardiff. Tijdens de trip langs Europese steden doen Beyoncé en JAY-Z ook Nederland aan, meldt Ticketmaster vandaag. Op 19 juni staan ze op het podium van de Johan Cruijff Arena. Op 25 juli starten ze in Cleveland met hun Amerikaanse tour, die bestaat uit eenentwintig optredens.

Voor de lucky few

Het duo ging al eens samen op tournee in 2014. De On The Run-tour werd een groot succes. Ruim negentig procent van alle shows in de Verenigde Staten was uitverkocht en de tournee was goed voor een omzet van omgerekend ruim 75 miljoen euro. Helaas voor ons werd Europa zo goed als overgeslagen tijdens die tour; het muzikale echtpaar gaf slechts twee On The Run-concerten in Europa, in het Parijse Stade de France. Nu krijgen we dus éindelijk een herkansing.

Verwarring

Vorige week ontstond verwarring over een mogelijke nieuwe tour, nadat een mededeling daarover korte tijd op het Facebookaccount van de Amerikaanse zangeres stond. Die werd niet veel later weer verwijderd en verdere uitleg bleef uit.

Tickets scoren

De kaartverkoop voor het concert begint op maandag 19 maart om 10.00 uur. Schakel vrienden en familieleden dus vast in; dit wordt een gevecht om tickets. Succes!

Zó zag de On The Run Tour van 2014 er uit:

