Beyoncé gebruikt simpel trucje om gênante foto’s op het web te beperken

Ze is een geweldige zangeres, danst als een koningin, maar ziet er bovenal prachtig uit. Toch staat ook Beyoncé niet altijd voordelig op de foto. Al is het maar moeilijk om deze foto’s te vinden. De zangeres heeft namelijk een trucje bedacht, waardoor gênante kiekjes nog maar nauwelijks het web op worden geslingerd.

Want ja, ook de wereldster heeft weleens een off day, of wordt gewoonweg niet op haar mooist op de foto gezet. Maar wanneer je Beyoncé bent, heb je een aardige invloed. En dan bedoelen we op alles en iedereen. Want als de zangeres een foto ziet waar ze niet blij mee is, laat ze dit mooi oplossen door het o zo trouwe team dat ze de laatste jaren heeft weten te creëren.

Plan de campagne

Nadat vijf jaar geleden ‘Ugly faces of Beyoncé’ een ding werd en wekenlang in menig huiskamer, kantoor en op straat werden besproken, besloot ze in te grijpen en een plan de campagne te verzinnen. Het resultaat? Zodra er door een site een oncharmante foto van haar wordt gepost, krijgen ze binnen een mum van tijd een vriendelijk maar dringend mailtje met het verzoek de foto’s per direct te verwijderen.

Super Bowl

Maar daar blijft het niet bij. Vaak is het ook zo dat de wereldster de vele kiekjes die van haar gemaakt worden, eerst moet goedkeuren voordat ze op een site of iets dergelijks belanden. Toch buigt niet iedereen voor Queen B en popt er soms alsnog een ongemakkelijke foto van haar optreden bij de Super Bowl omhoog. Tsja, het is immers ook maar gewoon een mens, toch?

