Countdown: Beyoncé-docu ‘Homecoming’ al volgende week op Netflix

Beyoncé komt deze maand met haar documentaire ‘Homecoming’ op Netflix. De wereldwijde release is sneller dan je denkt; al volgende week kun je de bak popcorn klaarzetten.

Knallende aankondiging

Netflix heeft gisteren bekendgemaakt dat Homecoming al op 17 april op de streamingsdienst verschijnt. De bekendmaking is groots en op een opmerkelijke manier aangepakt: officiële twitteraccounts van Netflix van verschillende landen tweetten de poster van de documentaire bijna gelijktijdig. De docu verschijnt in ‘Coachella-week; aanstaande vrijdag start het eerste party-weekend in het zonnige Californië, op vrijdag 21 april gaat het tweede festivalweekend van start.

Fans uit hun dak

Op de poster staat alleen ‘Homecoming, 17 april, Netflix’, maar de Beyoncé-fanclub op Twitter ging bij de aankondiging volledig uit zijn dak. “April is vol zegeningen”, twitterde een fan. “Maak mijn agenda leeg!”, schreef een ander.

‘Zwarte’ bladzijde

De documentaire is een ode aan het optreden van de wereldster op festival Coachella in 2018. De zangeres schreef daar geschiedenis door er de eerste vrouwelijke zwarte headliner ooit te zijn. De enige twee andere vrouwelijke headliners waren Lady Gaga en Björk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Netflix US (@netflix) op 7 Apr 2019 om 6:00 (PDT)

