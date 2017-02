Beyoncé cancelt optreden op Coachella

Sinds Beyoncé bekendmaakte dat ze zwanger is van een tweeling werd er al een beetje gevreesd dat haar geplande optreden in april op Coachella niet door zou gaan. Die vrees is nu waarheid geworden, want de ster heeft laten weten dat ze haar optreden op het beroemde Amerikaanse festival op doktersadvies moet afzeggen.

Coachella is een zesdaags festival dat wordt gehouden in de Coloradowoestijn in Californië. De temperaturen zijn daar overdag vaak rond de 38 °C. Ondanks de hitte is het een ontzettend populair festival dat jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers trekt, waaronder een heleboel sterren. Het is dan ook een goede plek om de nieuwste trends te spotten.

Dreaming of it A post shared by Coachella (@coachella) on Feb 16, 2017 at 5:34pm PST

Nadat bekend werd dat Beyoncé een tweeling verwacht leek het er eerst nog even op dat haar optreden op Coachella gewoon door zou gaan. De dokters hebben Queen Bey nu echter toch geadviseerd om het wat rustiger aan te doen en dat advies heeft ze ter harte genomen. Beyoncé zal dus niet optreden op Coachella 2017, maar ze is wel alvast ingepland als headline voor Coachella 2018. Wie Beyoncé gaat vervangen is nog niet bekend.

