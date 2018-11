Bevestigd: Waylon en Bibi trotse ouders geworden van eerste kindje

De geruchtenmolen draaide op volle toeren nadat Waylon (38) en Bibi Breijman (27) gesignaleerd zouden zijn bij het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. En nu heeft het stel het blijde nieuws bevestigd met een prachtige foto op Instagram.

Lees ook: Prachtige foto: hoogzwangere Bibi Breijman duidelijk bezig met laatste loodjes

‘Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou’, schrijft de trotse moeder bij de liefdevolle foto. Op het kiekje is te zien hoe Bibi haar kersverse dochter in haar armen houdt. Ook Waylon heeft een aantal kiekjes geplaatst met de kleine die op 24 november ter wereld gekomen is.

Meerdere aanwijzingen

Los van het gerucht dat de zanger en zijn vriendin bij het ziekenhuis gespot zouden zijn, zou Waylon volgens Shownieuws afgelopen zondag niet aanwezig zijn geweest bij de repetities voor Veronica’s Top 1000 Allertijden. Als kers op de taart schreef een vriend van Bibi op Instagram: ‘Biebster je bent mama geworden!!!! Gefeliciteerd en geniet van jullie eerste momenten samen!’

16-jarige zoon

De pasgeboren baby is het eerste kindje van Waylon en Bibi samen. De zanger heeft al een 16-jarige zoon uit een eerdere relatie en zó ziet-ie eruit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram