BEVESTIGD: Martijn Krabbé terug samen met ex

Begin januari vertelden we jullie nog dat Martijn Krabbé en zijn vriendin Noi Pakon Schuijffel met Kerst uit elkaar gingen na een relatie van anderhalf jaar. Na een korte breuk zou het koppel elkaar terug gevonden hebben en dat bevestigde de presentator aan Shownieuws.

Martijn Krabbé en Noi Pakon Schuijffel lijken opnieuw dolverliefd te zijn op elkaar. De twee tortelduifjes gingen bij Kerst elk hun eigen weg, maar zouden elkaar toch niet lang kunnen missen hebben. Martijn plaatste gisterenavond – midden in de nacht zelfs – een foto van zichzelf en Noi op Instagram met een hartje eronder. Later verwijderde hij de foto, maar Shownieuws had het al lang opgemerkt.

Subtiel

De 48-jarige presentator gaf daarna toe dat het wel degelijk terug aan is: “Soms heb je de behoefte om subtiel te laten weten wat belangrijk is.” Later besefte hij dat het misschien toch niet zo heel subtiel was, maar dat het op dat moment de juiste beslissing leek. “Na gisterochtend om kwart voor zes geland te zijn vanuit Oeganda met een dagje repetitie en een uitzending van The Voice er achteraan, kwam zo’n moment. Achteraf gezien weinig subtiel.”

Wij wensen het koppel alvast veel geluk samen!

#smile #fotoshoot Een foto die is geplaatst door Noi Pakon (@noipakon) op 23 Aug 2016 om 5:19 PDT

