Heftig: na Luke Perry nóg een ‘Beverly Hills 90210’-acteur overleden

Opnieuw een grote schok voor de voormalige cast- en crewleden van ‘Beverly Hills 90210’. Nog geen week na het verlies van Luke Perry (52) is ook Jed Allen overleden. De acteur, die in de serie de vader van Steve Sanders speelde, is op 84-jarige leeftijd gestorven.

“Het spijt me ontzettend om te moeten zeggen dat mijn vader vanavond is overleden”, heeft Rick, de zoon van Jed, laten weten via Facebook. “Hij is in vrede gegaan, omringd door zijn familie en was geliefd door veel mensen.”



Ook Ian Ziering, die in Beverly Hills 90210 de zoon van Allen speelde, heeft gereageerd op het overlijden van de ster. “Zo treurig om te vernemen dat we weer een castlid verloren hebben”, schrijft hij bij een foto op Instagram. “Ik heb het genoegen gehad om 5 jaar met Jed samen te mogen werken. Het was een topvent en hij zal gemist worden.”

Vorige week maandag overleed Luke Perry, ook bekend van de serie Riverdale, op 52-jarige leeftijd; een paar dagen eerder kreeg hij een zware beroerte. Zijn zoon en dochter reageerden afgelopen week al op zijn plotselinge dood, en nu heeft ook zijn verloofde de stilte doorbroken.



Afgelopen weekend liet Wendy Madison Bauer (44) weten ontzettend dankbaar te zijn voor alle steun en noemde ze haar relatie met Perry de gelukkigste tijd uit haar leven. “Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid liefde en steun die mij ten deel is gevallen”, zei ze tegen People. “De afgelopen elf en een half jaar waren de gelukkigste jaren uit mijn leven. Ik ben dankbaar dat ik bij hem mocht zijn.”

