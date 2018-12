Bevalt Meghan Markle eerder dan verwacht?

Due date

Bij de onthulling van de zwangerschap van Meghan, verklapte het koppel ook meteen de ‘datum’ waarop de baby geboren zou worden: het voorjaar van 2019. Niet heel specifiek dus, want dit zou in maart, april, mei of juni kunnen zijn. Er wordt gespeculeerd dat Meghan bij de bekendmaking van de zwangerschap zich heeft gehouden aan de regel dat dit pas na drie maanden mag. Als je doorrekent, betekent dat dus dat ze in maart of begin april al kan bevallen. Maar dit zou nog wel eens niet kunnen kloppen…

Fan

Meghan vertelde bij het bezoek aan de St. Mary Magdalene Church in Sandringham namelijk iets aan een fan, waardoor ze al wel eens veel langer zwanger zou kunnen zijn dan we dachten. Op Twitter schreef Karen, deze fan, over hun gesprek: ‘Meghan was erg enthousiast. Ze zei dat het niet heel lang meer zou duren, terwijl ze haar babybuik heen en weer wiegde!’

Toen iemand op haar tweet reageerde met de vraag of ze ook had gevraagd op welke datum Meghan uitgerekend zou zijn, reageerde Karen met: ‘Nee, maar ze zei: we zijn er bijna!’

‘We’re nearly there’ – my response from Meghan when I asked her if she was excited. These photos are my own and if any publication wishes to use please contact ken@goffphotos.com @KensingtonRoyal #MeghanMarkle #Bump #LoveHer pic.twitter.com/YjQyBCAyGs — Karen Anvil (@Anvilius) December 26, 2018

Misschien dat we de baby dus al in februari zouden kunnen verwachten… Maar het zijn natuurlijk allemaal onbevestigde speculaties. De echte datum van de royal baby zullen we gewoon netjes moeten afwachten.

Bron: her.ie | Beeld: HH