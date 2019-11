Bettina Holwerda zet jarige zoon in het zonnetje: ‘Mijn lot uit de loterij’

Het is alweer zeven jaar geleden dat Bettina Holwerda (40) en Jim Bakkum (32) voor de eerste keer ouders werden. Om stil te staan bij de verjaardag van hun zoon Lux, deelt de musicalster een prachtige foto van haar kind met een idem dito tekst.

“Zeven jaar geleden lag dit jochie me uren lang aan te kijken, geen geluid, alleen maar kijken”, begint Bettina bij het zwart-witkiekje. “Nu kletst-ie de oren van m’n hoofd met vragen, verhalen, alles wat er in zijn volle hoofdje zit. Als je hem hoort praten, lijkt hij al zo veel en zo groot en zo wijs. Maar dan zie ik die kleine schoudertjes en dat heerlijke aandoenlijke achterhoofdje en kan ik hem wel fijnknijpen, omdat ik mijn kleine baby weer zie. Vandaag is hij een beetje ziek, dus lag hij weer in m’n armen, net als zeven jaar geleden, maar zoveel groter. Ik ben zó blij dat hij mijn zoon is, ZÓ blij. Mijn lot uit de loterij, mijn oudste kind, mijn Luxje-nooit-genoeg.”

Trots

Het regent felicitaties onder de foto van Lux. “Hele mooie woorden, zo liefdevol! Gefeliciteerd!”, reageert een fan. Een ander schrijft: “Hiep hiep hoera voor Lux! Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat de kleine man zich snel weer beter voelt.” Ook papa Jim laat van zich horen en plaatst een drietal hartjes bij de foto. Zelf deelt de acteur en zanger dezelfde foto, met daarbij de tekst: “22/11/12 – Hoeraaaa, Lux 7 jaar – Wat ben ík trots op mijn jongen.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Zware bevalling

Een week na de bevalling van Lux deed Bettina een boekje open over de heftige bevalling. “Het heeft wel vijftien uur geduurd”, zei ze destijds tegen RTL Boulevard. “De weeën kwamen om de minuut, je hebt dan totaal geen tijd om bij te komen. Ik heb gesmeekt om een ruggenprik. Ik was heel blij dat ik die uiteindelijk kreeg.”

Lees ook

Jim reageert op vertrek Bettina bij ijsshow: ‘Niets gaat vanzelf, bij jou niet én bij ons niet’

Gezin

Jim en zijn vrouw Bettina Holwerda leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn sinds 2011 getrouwd. Samen heeft het stel drie kinderen: zoon Lux (6), en dochtertjes Posy (4) en de in maart geboren Molly.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram