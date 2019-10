Te lief: Bettina Holwerda deelt prachtige foto

Bettina Holwerda deel een prachtige foto op Instagram van haar en lief Jim Bakkum. Het dolgelukkig stelletje viert vandaag hun 12,5 jarige jubileum. Onder de foto schrijft de actrice “12,5 jaar samen! (Werd me, zoals zo vaak, verteld). Wat waren we jong en stralend hè?”

Lees ook

Kids Jim Bakkum met z’n drietjes in de bakfiets: ‘Het mooiste wat er is!’

Toch is niet alleen het 12,5 jarige jubileum van de twee onderwerp van gesprek onder de foto. Nee, de koortslip van Jim lijkt de show te stelen. Zo reageert Jan Kooijman onder de foto “Stralende pus-lip!” Ook Jim lijkt vooral te kunnen kijken naar zijn koortslip. Hij reageert dan ook “Ooooh ook met een koortslip….”

Drie kinderen

Het stel leerde elkaar kennen in 2006, tijden de opvoering van de musical Grease. Door een bedrijfsongeval kwamen beiden begin 2007 in het ziekenhuis terecht, hierna kregen de twee een relatie. In 2011 trouwde het stel en in 2012 werden de twee ouders van een zoon. In maart 2015 kwam daar een dochter bij en dit jaar kregen ze samen een derde dochtertje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANPfoto