Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 35

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Jarenlang moest Wesley Sneijder zich als topsporter aan een strikt regime houden. Uit nieuw verschenen beelden blijkt dat hij de teugels de laatste tijd (behoorlijk) wat laat vieren… Wesley houdt zich sinds de breuk met Yolanthe Cabau zo veel mogelijk op de achtergrond, maar voor een voetbalwedstrijd van FC Utrecht tegen VVV-Venlo trad hij toch weer in het openbaar. Daar viel één ding op: de voormalig voetballer is sinds zijn eerder deze maand aangekondigde ‘pensioen’ behoorlijk wat kilo’s aangekomen. Zijn ‘buikje’ is sindsdien onderwerp van gesprek, óók in het buitenland. Lees verder.

Milly en Joost behoorden tot een van de vijf stellen die in het huwelijksbootje durfden te stappen zónder elkaar vooraf te ontmoeten. De twee bleken in eerste instantie de enige wetenschappelijke match met succes te zijn, maar helaas blijkt nu dat het toch niet mag baten voor het Married at First Sight-koppel. Je leest het goed: Milly en Joost zijn niet meer. Lees verder.

Na heftige relatieperikelen en zelfs een tijdelijke breuk leken André Hazes en Monique Westenberg elkaar weer helemaal gevonden te hebben. Maar nu, ruim een jaar later, zit hun relatie wéér in zwaar weer. De zanger lijkt op de bevestigde relatieproblemen te reageren met een cryptisch bericht. Het valt fans al een tijdje op: André en Monique delen nauwelijks meer iets van elkaar op sociale media, terwijl de twee voorheen bijna alles van hun gezinsleven vastlegden. Ook nu zijn hun wegen gescheiden. André is met zijn bandleden in Marbella om aan nieuwe muziek te werken, zonder Monique. Toch lijkt hij met zijn hoofd ook bij de relatieproblemen te zitten. Lees verder.

Stylist Fred van Leer heeft een heftige nacht achter de rug. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag de deur van zijn woning geforceerd nadat er een verontrustend bericht verscheen op social media. Maandagavond verscheen er op het Twitter-account van Fred van Leer een bericht met de tekst ‘bedankt en vaarwel!’. Daar schrokken veel volgers van, waarna een aantal besloot om de politie in te schakelen. De stylist liet na dat bericht namelijk niets meer van zich horen. Er werd maar liefst zeventien keer naar de politie gebeld over het bericht. Daarom werden de meldingen serieus genomen en besloten de agenten een kijkje te nemen bij het huis van de stylist. Lees verder.

André Hazes en zijn Monique lijken steeds verder uit elkaar te groeien. Volgens bekenden zou het echt over en uit zijn tussen de twee en ook de zanger leek dat nieuws zelf te bevestigen in RTL Boulevard. Hoewel de focus op hun zoontje ligt, valt de geplande gezinsvakantie compleet in het water. Hoewel de twee alles bij het oude wilden houden voor hun mannetje, is toch echt het tripje in oktober naar Disneyland Parijs afgezegd. Lees verder.

