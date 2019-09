Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 36

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

1. Bevestigt André Hazes hiermee zijn vermeende affaire met Nikkie Plessen?

Dat er relatieproblemen zijn met Monique, heeft André Hazes inmiddels toegegeven. Maar over zijn vermeende affaire met Nikkie Plessen houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. Toch lijkt hij de flirt nu te bevestigen. André en Nikkie kennen elkaar al jaren en volgden elkaar dan ook op Instagram. Maar de zanger lijkt niks meer met de ontwerpster te maken willen hebben… Lees verder.

2. Bril-jant: man laat verlovingsring al maand lang zien zonder dat vriendin het doorheeft

Een huwelijksaanzoek is een mijlpaal in iedere relatie en een moment waar dikwijls flink voor wordt uitgepakt. De ring is vaak al weken of zelfs maanden van tevoren in huis en wordt pas op het perfecte moment tevoorschijn getoverd. Zo ook bij de Britste Edi, al pakte hij alles net even anders aan… Lees verder.

3. Kersverse vrouw van Daley Blind deelt heerlijke beelden van babyshower

Op hun huwelijksdag afgelopen juni maakten voetballer Daley Blind en zijn long time lover Candy Rae Fleur bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Vorige week werd de mama in spé verrast door haar familie en vriendinnen met een grootse babyshower, waarvan ze zojuist een hele rits fijne beelden heeft gedeeld. Lees verder.

4. Toch met Mattie: Marieke klaar om het jawoord te geven

Heel lang gingen er speculaties in de rondte: zouden Mattie en Marieke meer zijn dan alleen collega’s en vrienden? Maar het mocht niet zo zijn. Mattie Valk is inmiddels helemaal gelukkig in de liefde met zijn nieuwe vlam, maar met wie stapt Elzinga dan in het huwelijksbootje? Lees verder.

Foto’s! Schrijfster Susan Smit getrouwd met grote liefde Onno

Het was afgelopen weekend groot feest voor schrijfster Susan Smit en journalist Onno Aerden. De twee gaven elkaar namelijk het jawoord. Dat maakte het kersverse getrouwde stel maandag bekend op social media. “We did it!”, jubelt Susan bij een foto met haar echtgenoot. Lees verder.

Beeld: ANP