Beschuit met muisjes! Chantal Janzen is bevallen

Wat moet dit een schitterende week zijn voor Chantal Janzen en haar familie. Het is zojuist aangekondigd dat de presentatrice is bevallen van haar zoon. Dat overigens het tweede kindje is voor de 38-jarige Chantal en haar man Marco Geeratz.

Marco had al kinderen uit een vorige relatie, maar bezegelde de liefde met Chantal door de komst van zoon James. De beschuit met blauwe muisjes mogen nu in ieder geval weer de kamer rond, want hun zoon is ter wereld gekomen.

Chantal Janzen bevallen

Marco en Chantal hebben hun zoon een mooie naam gegeven, namelijk Bobby. Chantal zal ongetwijfeld blij zijn dat ze deze zomer beter kan besteden… Afgelopen zomer was ze zo ziek van de zwangerschap dat ze er niet van heeft kunnen genieten. Maar met deze knappe aanwinst kan 2018 vást niet meer stuk.

And then there was Bobby💙 29•03•2018 Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 30 Mrt 2018 om 1:35 (PDT)

Beeld: ANP