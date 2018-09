Scenarioschrijver onthult: ‘Bert en Ernie zijn een stelletje’

Is het vriendschap, is het liefde? Wie zich altijd al afvraagt wat er speelt tussen Sesamstraatsterren Bert en Ernie heeft nu duidelijkheid. Scenarioschrijver Mark Salzman heeft onthult dat de twee geliefden zijn.

Relatie

De 59-jarige schrijver vertelt in gesprek met LGBT-magazine Queerty dat hij in een Amerikaanse krant een column las waarin een kleuter aan zijn moeder vraagt of Bert en Ernie, die op dezelfde kamer in een apart bed slapen, een relatie hebben. “Het ging rond en ik moest erom grinniken”, zegt Salzman. “Zelf heb ik altijd het sterke gevoel gehad dat Bert en Ernie samen waren als ik over ze schreef.”

Inspiratie uit het echte leven

Salzman is zelf getrouwd met een man en liet zich inspireren door zijn eigen leven als hij de verhalen van Bert en Ernie schreef. Zijn chaotische karakter lijkt op dat van Ernie en zijn partner Arnold is net zo nukkig als Bert. “Arnolds obsessief-compulsieve stoornis zorgde bij ons voor wrijving met mijn chaotische aard. En dat is de exacte dynamiek tussen Bert en Ernie.”

Bert, Ernie en Abraham

Bert en Ernie waren in Amerika voor het eerst te zien in 1969, waar ze eerst nog onderdeel waren van de Muppets – ze vieren volgend jaar dus hun 50e (!) verjaardag. In 1976 kwam Sesamstraat in Nederland op de buis.

