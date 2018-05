Vandaag staat natuurlijk in het teken van de royal wedding: Prins Harry en Meghan Markle stappen in het huwelijksbootje. Langzamerhand druppelen alle gasten binnen bij St. George Chapel in Windsor Castle. We zien veel onbekende gezichten, maar er zijn ook een hoop beroemdheden te spotten. Van Oprah tot Serena Williams, dit zijn alle beroemde gasten van de royal wedding op een rij.

Oprah Winfrey

Idris Elba

Pippa Middleton

James Blunt

George en Amal Clooney

David en Victoria Beckham

James Corden

Serena Williams

Patrick J. Adams en Troian Bellisario

Gina Torres

