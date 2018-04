Zoenend gespot op Coachella: zijn The Weeknd en Bella Hadid weer samen?

Bella Hadid en zanger The Weeknd, die eigenlijk Abel heet, waren ruim twee jaar zo’n beetje het heetste koppel van Hollywood. Tót er eind 2016 een pijnlijke breuk volgde, waarna The Weeknd binnen mum van tijd zijn liefde verklaarde aan zangeres Selena Gomez. Ook die relatie hield geen stand en nu líjkt het erop dat The Weeknd een half jaar na de breuk terugvalt op zijn eerste grote liefde Bella.

Zoenen met Bella

Op muziekfestival Coachella in het Amerikaanse Palm Springs zijn de twee afgelopen weekend innig knuffelend en zelfs zoenend gespot door behoorlijk wat feestgangers. Volgens een ooggetuige zaten de twee knuffelend in een hoek, Bella op schoot bij Abel. Ook een andere bron van het blad zag dat het half-Nederlandse topmodel en de muzikant hun handen niet van elkaar af konden houden, waarbij er ook flink gezoend zou zijn.

In tranen om Selena

The Weeknd trad zelf vrijdagavond op op Coachella, wat óók een opvallend moment opleverde. Hij bracht er – voor het eerst live – zijn relatief nieuwe single Call Out My Name ten gehore, dat deels gaat over Selena. Op beelden is te zien hoe The Weeknd naarmate het nummer vordert steeds emotioneler wordt en moeite heeft om de zinnen af te maken. Man, man, man, wat een happenings daar op dat festival.

