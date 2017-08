Bekijk ze hier: de vakantiekiekjes van Chantal Janzen

Het is een rustige periode in Hillywood, dus het is de perfecte tijd voor duizendpoot Chantal Janzen en haar gezin om er ook even tussenuit te knijpen. Ze genieten van een welverdiende vakantie en Story zet de vakantiefoto’s voor je onder elkaar.

Vakantie

Waar Chantal vakantie viert houdt ze liever geheim, net zoals grote delen van haar privéleven. Toch verraden vrienden, die ook op bestemming zijn, dat ze (wellicht) in Mykonos van de zon genieten. Hoe dan ook, ze kan het toch niet laten om enkele kiekjes van oogappel James, haar man en hun vakantie te delen. Je bekijkt ze hieronder.

❤️🐒 A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 3, 2017 at 8:51am PDT

#photobombing #yourfriends #onholiday #forgettheromanticpicture #’chantalganoueensweg’ #stalkeralert #TIJS???? #waarzijnjullienu??? #missenjullienualweer ❤️❤️ A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 3, 2017 at 11:50pm PDT

💗#ikhouvandeze #enhaarlach #hollideej #aanzee #hatsee A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 4, 2017 at 9:04am PDT

#💗 #📷stiekem, door @femkedeveer A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 5, 2017 at 3:08am PDT

❤️ A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 8, 2017 at 2:09am PDT

Fijn hoor, vakantie💛📷door James. Check de ‘spiegel’ in het water, aldus de fotograaf A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 12, 2017 at 11:38pm PDT

❤️ #ikhouvandiekleinebeentjes A post shared by Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Aug 11, 2017 at 3:22am PDT

