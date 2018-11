Dít stoppen bekende moeders in de broodtrommels van hun kinderen

Elke dag die broodtrommel gevarieerd vullen kan best een uitdaging zijn. Het moet vaak last-minute, terwijl er ’s ochtends al zo weinig tijd is. Je houdt rekening met de schoolregels en je kind heeft ook zo zijn eisen. Geruststelling: we hebben er allemaal mee te maken. Ook BN’ers. Hoe lossen zij de broodtrommel-challenge op?

Tanja Jess, moeder van Billy (15) en Bobby (10)

‘Ik woon met drie mannen met ADHD. Energiek en leuk, maar ik moet ook goed plannen. Zeker ’s ochtends vroeg, als ze hun medicatie nog niet hebben gehad. Het liefst bereid ik het ontbijt dan ook ’s avonds al voor, maar dat lukt niet altijd. Voor ons geen tarwe, maar spelt-, rogge- of desembrood. Daarnaast probeer ik ook suiker zoveel mogelijk te vermijden, dat gaat namelijk niet zo goed samen met ADHD. De school waar mijn kinderen naartoe gaan heeft een verbod op verpakte tussendoortjes. Hiermee voorkom je de ‘waarom mag Pietje een Liga en moet ik een appel’-vraag en stimuleer je gezondere en natuurlijke tussendoortjes. Daarom stop ik nootjes, worteltjes, worstjes, een speltboterham met kaas of vlees of een rogge ontbijtkoekje in de lunchtrommel.’

Cynthia Abma, moeder van Vic (14) en Joe (9)

‘Degene die thuis is – mijn man Tom of ik – maakt het ontbijt, maar inmiddels doe ik dit redelijk snel. Behalve als ik de dag ervoor ben vergeten brood te kopen! In de trommels gaan 2 of 3 bruine boterhammen met zowel hartig als zoet beleg, fruit en soms kleine tomaatjes of gedroogde abrikozen. Ook stop ik er een Sultana of Evergreen koek bij. Soms doe ik er een snoepbanaantje in en zeg ik: jullie moeten wel goed je fruit eten hè?’

Froukje de Both, moeder van Emma (9)

‘Emma is makkelijk, ze wil het liefst volkoren boterhammen met kipfilet of pindakaas, maar ze houdt ook van komkommer en snoeptomaatjes. En ja hoor, ook het fruit, mits appel & banaan gaat op. En áltijd een flesje gevuld met water’.

Irma Hartog, moeder van Ramses (12)

‘Dit wordt het saaiste antwoord ooit: 2 bruine boterhammen: pindakaas en kaas en 3 kleine snoeptomaatjes erbij. Het enige exotische is dan misschien nog het kokoswater, daar is hij dol op. Voor de rest geen fratsen voor mijn zoon. Hij blijkt een echte Hollandse kaaskop. Ook op zijn school is snoep verboden, maar koeken en Sultana’s mogen wel. Ramses geef ik dit echter ook nooit mee, dat vindt hij oerstom. Want de rest mag dat wel.’

Daniëlle van Aalderen, moeder van Willem (9) en Danie (6)

‘De avond van tevoren worden de volkoren bollen uit de vriezer getoverd, wat de volgende dag wordt belegd met pindakaas, Nutella, kaas, worst of een eitje. Daarbij een glas limo, verse jus of een kopje thee, want je lichaam verliest ‘s nachts veel vocht. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat de kinderen genoeg drinken in de ochtend. Onze hersenen hebben dat hard nodig. Ik ben niet anders gewend dan mijn kinderen goed en gezond te laten eten. Hoewel er op school maar 1 ‘fruitdag’ per week is, krijgen mijn kinderen iedere dag fruit mee naar school. In de lunchtrommel gaan volkoren bolletjes, fruit of groenten mee en iets lekkers zoals een koekje of een cakeje.’

