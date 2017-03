Bekend Nederland herdenkt Kitty Courbois

Afgelopen weekend bereikte ons het droevige nieuws dat Kitty Courbois op 79-jarige leeftijd is overleden. De actrice speelde in talloze Nederlandstalige films en toneelstukken. Als eerbetoon aan de succesvolle Nederlandse actrice, hebben veel bekende Nederlanders van zich laten horen op sociale media.

Courbois werd in 1963 bekend bij het grote publiek, toen ze voor het eerst op het witte doek verscheen met haar rol in Helden in een schommelstoel van regisseur Frans Weisz. Daarna volgde allerlei indrukwekkende andere rollen, en speelde ze de sterren van de hemel bij het Amsterdams Toneel en het Zuidelijk Toneel Globe. Tot 1987 werkte ze bij dit gezelschap. Toen in 1987 Toneelgroep Amsterdam werd opgericht, maakte ze de overstap naar dat gezelschap. Tot op heden was Kitty daar werkzaam.

Kitty Courbois speelde niet alleen in toneelstukken, maar was ook te zien in verschillende series en films. Zo speelde ze in Gangstermeisje, Leedvermaak en de recente film Hartenstraat. Daarnaast speelde Courbois in de SBS-serie Dokter Tinus en had ze een rol in de hitserie Gooische Vrouwen.

Op Twitter hebben veel bekende Nederlanders geschrokken gereageerd op het overlijdensbericht van de actrice. Dit resulteerde in allerlei mooie berichten, waarin veel herinneringen opgehaald werden aan Kitty Courbois. She will be missed.

Bron: Nu.nl, Shownieuws

Lees ook: