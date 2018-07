Zo’n anderhalve maand geleden gaven Meghan Markle en prins Harry elkaar het jawoord, waarmee ze nu officieel deel uitmaakt van de Britse koninklijke familie. Daar horen de nodige verplichte bezoekjes bij, maar daarom óók voldoende prachtoutfits om representatief ten tonele te verschijnen.

Lees ook: Waarom Meghan Markle vaak te grote schoenen draagt (en ze is niet de enige)

Voor iedere gelegenheid een nieuwe outfit aanschaffen, is natuurlijk best een duur grapje. Voor prins Charles, dan, want zolang er een officiële gelegenheid is, wordt de kleding van Meghan tegenwoordig betaald uit zijn zak.

Taken overnemen

Traditiegetrouw draait Charles op voor de kosten van de kleding die zijn kinderen dragen naar officiële gelegenheden. Zo betaalt-ie dus de outfits van William, Harry, Kate en nu ook Meghan. Het afgelopen jaar heeft hem dat 5,6 miljoen euro gekost, wat neerkomt op 1,6 miljoen euro méér dan het jaar ervoor. Dat komt mede doordat William, Kate, Harry en Meghan steeds meer taken van Queen Elizabeth (92) moeten overnemen, waarvoor ze passende kleding nodig hebben. Maar de prijzen van de trouw- en avondjurk die Meghan droeg, hebben het bedrag natuurlijk ook flink omhoog geschroefd.

Graaf

Waar haalt-ie het geld vandaan, horen we je denken. Deze kosten zouden worden gedekt door het loon dat Charles krijgt van de Duchy of Cornwall waar hij graaf van is. En vergeet niet dat er ook dingen voor hem gedekt worden; zo worden de reizen van de Britse royals betaald door het Sovereign Fund van de Queen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: GVA.be | Beeld: ANP