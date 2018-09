Burning Man 2018 – het populaire festival dat jaarlijks plaatsvindt in de Black Rock Desert in Nevada, Verenigde Staten en bij velen hoog op de bucketlist staat – zit er weer op en ook dit jaar heeft beautyvlogger Mascha Feoktistova (31) het Amerikaanse festival niet aan zich voorbij laten gaan. En als afsluiting van het meerdaagse feest heeft het gezicht van Vloggloss haar volgers een wel héél pikant kiekje voorgeschoteld…

Op het redelijk exclusieve festival komen de meest opvallende en modieuze outfits voorbij en Mascha kon natuurlijk niet achterblijven. Om de show te stelen stelde de beautyvlogger een look samen die niet veel aan de verbeelding overliet; in haar stories op Instagram noemde ze het zelf een ‘soort van semi nude’ en vroeg ze haar volgers of ze er een foto van moest plaatsen, ‘omdat ze het best wel spannend vond’. Maar liefst 98 procent van haar fans adviseerden Mascha om de foto direct te plaatsen. Zo gezegd, zo gedaan.

Lovende woorden

De positieve reacties stromen binnen onder de foto van de beautyvlogger. ‘Your body is amazing!’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Je bent zo mooi! Blijf jezelf en laat niemand het van je af pakken.’ Verder krijgt Mascha te horen dat ze een ‘prachtvrouw’ en een ‘queen’ is. Wat vind jij van het pikante kiekje?

Beeld: ANP, Instagram