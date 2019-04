Ein-de-lijk! RTL bevestigt: Beau gaat nieuwe late night-show presenteren

Als Humberto Tan vakantie vierde, was Beau van Erven Dorens zijn vervanger in RTL Late Night. En met succes: de kijkers smulden van Beau aan de desk van het late night-programma. Na het vertrek van Humberto schreeuwde tv-kijkend Nederland dan ook bijna massaal om Beau als opvolger, maar RTL ging in zee met Twan Huys (en we weten inmiddels allemaal hoe dat geëindigd is). Nu wordt de wens van het publiek éindelijk vervuld: Beau krijgt een talkshow op de late avond bij RTL.

Eíndelijk, RTL

The people have spoken en RTL heeft finally – het mocht even duren – geluisterd, zeg maar. Na de zomer begint Beau met het nieuwe programma op RTL 4. Dat meldt NPO Radio 1 op basis van een gesprek met RTL-baas Sven Sauvé, die vanmorgen te gast was in het programma 1 op 1. Een woordvoerder van de zender heeft dat inmiddels bevestigd.

Beau & co?

Het wordt echter niet Beau’s eigen show: het programma krijgt meerdere presentatoren. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt. Mogelijk krijgt Beau gezelschap van Art Rooijakkers. Hij presenteert komende zomer een talkshow voor RTL.

RTL houdt het spannend

“RTL is samen met Beau van Erven Dorens een programma aan het ontwikkelen voor de late avond op RTL 4. Omdat Beau ook nog andere programma’s voor RTL blijft maken, zal hij dit niet het hele jaar presenteren, maar gaan afwisselen met één of meerdere andere hosts. Zodra we daar meer over weten, maken we dat uiteraard bekend”, aldus RTL in een kort statement. Het nieuwe programma zal in ieder geval geen RTL Late Night meer heten. Eind vorige maand bevestigde Beau al dat hij in gesprek is met RTL over een late night-programma.

Bron: ANP | Beeld: ANP