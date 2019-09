Beau van Erven Dorens gespannen voor eigen late night show

Vanaf vandaag kunnen we in de avonden kijken naar een nieuwe talkshow op RTL: ‘Beau’. In een poging weer een succes te maken van het tijdslot op de late avond, is Beau van Erven Dorens met zijn nieuwe talkshow de officiële opvolger van RTL Late Night. Zelf is Beau gespannen en kritisch over deze nieuwe talkshow: als het binnen drie maanden geen succes is, gooit hij naar eigen zeggen de handdoek in de ring.

Drie maanden

“Als de cijfers beroerd zijn, keer ik na drie maanden écht niet terug. Dat is niet leuk voor de kijker, niet voor mij en voor de zender niet lucratief”, aldus Beau. Volgens hem draait het uiteindelijk “toch om geld verdienen”. “En laten we eerlijk zijn: wij hebben de afgelopen jaren een enorme smak geld weggegooid op die late avond.”

Drama

Beau noemt het laatste jaar met Humberto Tan, RTL Late Night met Twan Huys en Zomer met Art “een drama”. “Ik wil eerst een nuance aanbrengen: bij mij kan ook alles misgaan. Dat late night is iets enorms, voor je het weet loopt zo’n monster met je weg. Onder druk van slechte kijkcijfers maakte dat monster in het verleden gekke bokkensprongen. Bij wijze van spreken ineens honderd gasten. Dan gaat het fout.”

Voor Beau is het zaak om erbovenop te zitten, zegt hij. “Niet alles door andere mensen laten beslissen dus – Ik sta daar. En de presentator moet de hand in eigen boezem kunnen steken. Als dit niet lukt, is dat mijn probleem.”

Een mooi avontuur

Hoewel Beau vele flops achter zijn naam heeft staan, werd hij recent vooral geprezen. Hij won vorig jaar onder meer de Gouden Televizier-Ring met ‘Five Days Inside’, werd uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar en pakte ook nog de Televizier-Ster mee.

Dat was precies wat Beau zelf aanhaalde op de najaarspresentatie van RTL afgelopen week. “Ik heb verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar de laatste tijd was er best wel wat succes. Dus waarom gaan we dit dan doen? Ik denk dat het gewoon weer een mooi avontuur is.”

Doodsbang

RTL pakt het wel anders aan vergeleken met de vorige talkshows. Beau heeft een meer Amerikaanse uitstraling zonder tafel. “Er hangt veel van af, er staat veel druk op. We kijken wel hoe het uitpakt”, aldus Beau ogenschijnlijk koel. Maar de presentator is wel degelijk gespannen: “Ik verheug me erop, maar ben er tegelijkertijd doodsbang voor.”

Bron & beeld: ANP