Na ‘The Amsterdam Project’ en ‘Het Rotterdam Project’ komt Beau van Erven Dorens weer met een programma over daklozen. In ‘De sleutel’ geeft Beau daklozen uit zes verschillende steden in Nederland een dak boven hun hoofd. Het programma komt volgend jaar op de buis, maakte RTL dinsdag bekend.

‘Bij Gerrie, Alan en Marco, deelnemers aan het daklozenproject in Amsterdam, heb ik gemerkt dat een groot deel van het verhaal pas begon toen ze een eigen huis hadden gevonden’, aldus Beau. ‘Met als belangrijkste probleem: hoe hou je dat huis? En hoe vecht je je terug in een samenleving waar je zolang geen deel van hebt uitgemaakt?’

Eigen huis

In ‘De sleutel’, dat verder moet gaan waar ‘The Amsterdam Project’ en ‘Het Rotterdam Project’ ophouden, krijgen de daklozen geen geld, maar een appartement. Met hun eigen huis en onder begeleiding van professionele hulp krijgen de daklozen de kans om weer een plaats in de maatschappij te vinden.

200 procent vertrouwen

Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Housing First, een idee dat uit de Verenigde Staten komt en over de hele wereld veel succes heeft geboekt. Rokus Loopik, herstelcoach met wie Beau ook werkt in ‘Het Rotterdam Project’, haalde het principe van Housing First in 2006 naar Nederland. ‘Het is onze plicht dakloze mensen van de straat te halen en ze te leren zichzelf te helpen zodra ze ergens gaan wonen. Veel slimmer, goedkoper en humaner dan met Housing First wordt het niet’, aldus Loopik. Hij ziet de samenwerking met Beau helemaal zitten. ‘Ik heb 200 procent vertrouwen in de samenwerking met Beau, de mensen met wie we gaan werken en de uitkomst van dit programma.’

