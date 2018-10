Beau van Erven Dorens overspoeld met complimenten na eerste aflevering ‘Het Rotterdam Project’

Dinsdagavond werd het wachten op Het Rotterdam Project beloond. De eerste aflevering van het RTL-programma leverde niet alleen ontzettend veel kijkers op, maar óók een hoop complimenten voor presentator Beau van Erven Dorens.

Maar liefst 1,2 miljoen kijkers hebben gezien hoe Beau in contact kwam met de eerste daklozen die hij zal volgen in Het Rotterdam Project. Er vonden bijzondere ontmoetingen plaats waarbij de deelnemers een boekje opendeden over hun situatie, waarna de presentator hen een aanbod deed. Zo kregen ze een boekje met telefoonnummers van hulpverleners, een telefoon én een pinpas met maar liefst 10.000 euro erop om weer een mooie toekomst tegemoet te gaan. Als stok achter de deur volgt Beau de daklozen en zoekt hij ze eens in de zoveel tijd op.

Positieve reacties

Tijdens de ontmoetingen is te zien hoe Beau de daklozen vraagt naar hun situatie: hoe het zo gekomen is dat ze geen thuis meer hebben en hoe het nu met hen gaat. Ook wil hij weten hoe de deelnemers hun toekomst voor zich zien. Al die vragen stelt hij op een zeer respectvolle manier, vinden de kijkers. Op Twitter barst het van de complimenten voor de presentator. ‘Er is zo veel respect en oprechte interesse van deze man, daar kan de wereld nog veel van leren’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Beau is de beste tv-persoonlijkheid van Nederland #held.’

@BeauvanED #RotterdamProject geweldig! Er naar uitgekeken, genoten van de oprechtheid, de verhalen, met respect. Wat een kracht hebben deze mensen. Wat wordt het prachtig weer gegeven. — Caroline Saathof (@FlexibilityR) 31 oktober 2018

Ik denk toch wel dat @JohnnyDeMol_ en @BeauvanED de beste presentatoren zijn met prachtige programma’s waarin de mens centraal staat. Er is zoveel respect en oprechte interesse vanuit van deze mannen, daar kan de wereld nog veel van leren. #waarisdemol #rotterdamproject — Sanne Schrijft (@SanneSchrijft_) 30 oktober 2018

Wat maakt @BeauvanED weer een mooi en oprecht programma #rotterdamproject — monica (@moosiedoosie77) 30 oktober 2018

Wat een geweldig programma en wat is #Rotterdam een mooie stad met mooie mensen. #RotterdamProject en wat is @BeauvanED de beste tv persoonlijkheid van Nederland #held — Stefan Flierman (@StefanFlierman) 30 oktober 2018

#Rotterdamproject Volgend jaar de Televizierring! En weer n nominatie voor beste presentator. — Rineke (@TonneDer) 30 oktober 2018

Ik vind het bijzonder mooi om te zien hoe Beau op een rustige manier de dakloze leert kennen en hen hun verhaal te laten delen met de kijkers. Het levert prachtige televisie op en dan moet het aanbod van hem nog komen. #Rotterdamproject — Oscar Van Bekkum (@OscarvBekkum) 30 oktober 2018

Zo confronterend de verhalen van de twee dakloze vrouwen bij @BeauvanED. Vooral t jonge meiske dit het zo graag allemaal zelf wil doen, door angst om weer teleurgesteld te worden. Wat verdrietig! Petje af hoe Beau contact maakt! #Rotterdamproject — Esther Hollenberg (@ehollenberg) 30 oktober 2018

