Gaat Beau van Erven Dorens óók stoppen met zijn talkshow?

Maandag kondigde Jeroen Pauw (59) aan te stoppen met zijn talkshow en nog geen dag later leek Matthijs van Nieuwkerk (59) door te laten schemeren een punt te zetten achter zijn ‘De Wereld Draait Door’-carrière. En nu blijkt dat ook Beau van Erven Dorens (48) niet zeker weet of hij wel door wil gaan met zijn praatprogramma op de late avond.

De kerstperiode staat voor de deur en die gaat Van Erven Dorens naar verluidt gebruiken om na te denken of-ie nog wel verder wil met Beau. Volgens journalist Gudo Tienhooven heeft de presentator toegegeven dat de talkshow een “slopend fenomeen” is, zo vertelt hij in een nieuwe mediapodcast van AD.

Gezinsleven Beau

“Hij gaat de kerstvakantie samen met vrouw en kids gebruiken om even heel goed na te denken of hij nog wel door wil met deze talkshow”, zo citeert Tienhooven. “Zijn gezinsleven leidt eronder.” Zelf denkt de journalist overigens ook dat Beau een punt wil zetten achter zijn talkshow. “Het zou me niets verbazen als hij stopt.”

Jinek

Wat Beau ook besluit, begin januari staat Eva Jinek (41) klaar om het presentatiestokje van hem over te nemen. Eerder werd bekend dat Eva samen met Beau van Erven Dorens (48) gaat “bouwen aan de late avond van RTL”. Hiervoor nemen zij ieder een aantal maanden per jaar voor hun rekening. “Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen”, aldus Eva bij de bekendmaking in september. “Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen vijftien jaar bij de NPO.”

Publieke omroep

Rond dezelfde datum als waarop Eva’s talkshow van start gaat, trapt de publieke omroep af met de vervangende show van Pauw. Deze talkshow gaat Op1 heten. De presentatie ervan komt in handen te liggen van maar liefst vijf presentatieduo’s, waarvan er drie al zijn bevestigd.

