RTL-coryfee Beau van Erven Dorens wordt er niet blij van dat hij elke dag de kijkcijfers van zijn nieuwe talkshow moet kijken. Dat vertelde hij dinsdag in de Coen & Sander Show.

‘Lastig met voetbal’

Beau startte vorige week met 650.000 kijkers, maar dit aantal was een week later bijna gehalveerd: maandagavond keken er nog 324.000 kijkers naar het programma. “We hadden ingecalculeerd dat het moeilijk zou zijn met het voetbal”, relativeerde hij de terugval.

‘Klotige kijkcijfers’

“We willen de kijkcijfers links laten liggen. Maar je ontkomt er niet aan elke ochtend toch die klotige cijfers te bekijken. De ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen. Het is altijd een gevecht. Maar ik ben vooral heel tevreden over de inhoud. Ik voel me elke dag vrijer en het gaat steeds beter.”

Lastig ritme

Beau heeft wel nog wat moeite om zijn ritme te vinden. “Elke dag een programma maken is geen kattenpis”, bekende hij. “Ik sliep vanochtend pas om half vijf. En ik ben verkouden. Maar ik gooi er gewoon wat pillen in en vanavond hebben we een topshow.”

Na het stoppen van twee versies RTL Late Night met Humberto Tan en Twan Huys, die beide geen knallende kijkcijfers (meer) wisten te behalen, schreeuwde Nederland bijna massaal om Beau. Híj moest de talkshow-plek overnemen, dat zagen we wél zitten. Nu is het zover, maar lijken we plots niet meer geïnteresseerd. Mensen, voetbal is geweest, stem vanavond vooral weer af op Beau en geef ‘m de kans die hij verdient.

Bron: ANP | Beeld: ANP