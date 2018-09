Deze nieuwe serie is de ultieme combi tussen ‘The Bodyguard’ en ‘Homeland’

Groot-Brittannië kijkt momenteel massaal naar één nieuwe serie. Wekelijks trekt Bodyguard miljoenen kijkers en da’s heel erg terecht. De BBC-serie, die enigszins doet denken aan de Whitney Houston-filmklassieker The Bodyguard (met een politiek sausje) en een waardige opvolger lijkt van Homeland, is vanwege het grote succes nu opgepikt door Netflix.

Lijfwacht

In Bodyguard speelt Richard Madden (Game Of Thrones) een getraumatiseerde oorlogsveteraan. Met wat geluk voorkomt hij een grote aanslag in het Verenigd Koninkrijk, en wordt hij gepromoveerd tot lijfwacht van de minister van Binnenlandse Zaken, Julia Montague (Keeley Hawes).

Aantrekkingskracht

Hoewel de twee elkaar niet uit kunnen staan, krijgen ze toch een relatie. Omdat de terroristische dreiging nog niet voorbij is, ontwikkelt zich een schimmig spel. Niemand is duidelijk over zijn motieven, en er lijkt een mol actief in de Britse antiterreureenheid.

Bodyguard is vanaf 24 oktober via Netflix te zien. Wij houden er even een weekend voor vrij.

Beeld: BBC