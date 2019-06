Bastiaan van Schaik: ‘Ik had nog maar tien jaar te leven’

Bastiaan van Schaik had nog maar tien jaar te leven als hij zijn levensstijl niet drastisch zou omgooien. Daarvoor waarschuwde zijn huisarts jaren geleden.

Recht voor z’n raap

De stylist, die inmiddels het roer helemaal heeft omgegooid, is hem nog altijd “dankbaar voor zijn duidelijk en recht voor z’n raap advies”. Het is deze week precies drie jaar geleden dat hij een maagverkleiningsoperatie onderging. Op Instagram kijkt hij terug op de afgelopen jaren.

Dieptepunt

“Er waren een paar downs, met als dieptepunt een ziekenhuisopname in september 2017 van een aantal dagen met enorme maagpijn. Maar de afgelopen drie jaar is vooral een ‘up’ periode geweest”, aldus Bastiaan, die inmiddels zeventig kilo (!) lichter is. “Zonder steun van familie, vrienden en mijn vriend was het ongetwijfeld een zwaarder pad geweest, dus op deze plek wil ik ze uit de grond van mijn hart bedanken.”

Bron: ANP | Beeld: ANP