Bastiaan Ragas met spoed geopereerd aan blindedarmontsteking

Afgelopen weekend liep uit op een onverwachte ziekenhuisopname voor Bastiaan Ragas. Hij is zondag onder het mes gegaan, nadat hij met vreselijke pijnen naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar aangekomen bleek hij een acute blindedarmontsteking te hebben.

De acteur/zanger/presentator zou afgelopen weekend mee doen aan de Duitse dansshow Let’s Dance, die wordt gepresenteerd door Sylvie Meis. Door zijn spoedoperatie moest hij zijn deelname voorbij laten gaan en liet via Twitter weten dit erg jammer te vinden. “Lieve vrienden en fans, alles ok, maar niet 100%. Het spijt me, voor Sarah Latton en Let’s Dance. #hoopdoetleven”

Sinds zijn boyband Caught in the Act in de jaren 90 is Bastiaan een graag geziene ster in Duitsland.

Bron: Show.nl

