Er is één vrouw die de verkoop van de razendpopulaire Bas Smit-shirts kan stoppen: koningin Máxima. “Als zij het T-shirt draagt, dán stop ik met de actie”, zegt de man van Nicolette van Dam tegen AD.nl.

Goed doel

De shirts met het hoofd van Smit zijn begonnen als een grap. RUMAG testte een nieuwe textielprinter met Bas’ afbeelding en deelde het resultaat op social media. Al snel meldden de eerste geïnteresseerden zich, toen BN’ers als Lil’ Kleine het shirt droegen, ging het hard. “Nicolette zei: doe even normaal”, herinnert Bas. “Ook ik vond het te ver gaan om geld te verdienen met mijn eigen hoofd, dus ik zei: doe me een plezier, en verkoop die T-shirts. Maar de opbrengst gaat wél naar een goed doel.”

‘We willen die kutperiode draaglijk maken’

Dat goede doel werd het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, waar ook het zieke nichtje van Nicolette – Jada, het dochtertje van stylist Chantal Bles en voormalig F1-coureur Robert Doornbos – wordt behandeld. “We gaan met deze shirtjes geen kanker genezen en er gaat geen geld naar onderzoek”, zegt de vastgoedondernemer, wiens gezicht het ziekenhuis al een aquarium, klimrek en kast vol leesboeken opleverde. “We willen die ongelooflijke kutperiode zo draaglijk mogelijk maken voor de kids. Nee, natuurlijk worden ze er niet beter van. Maar we willen dat ouders en kinderen tijdens zo’n moeilijke periode ook plezier kunnen beleven.”

‘Dat zou te gek zijn’

Smit vindt het moeilijk te stoppen met de verkoop van ‘zijn’ shirts. “Het is tweeledig. Aan de ene kant moet je niet te lang doorgaan met iets dat goed is. Maar aan de andere kant: duizend shirtjes verkopen levert ook weer 10.000 euro op. Moet ik dan zeggen dat we ermee kappen?” Als Máxima met Bas’ gezicht op haar borst wordt gespot, is het voor de vastgoedondernemer wel klaar. “Dat zou toch echt helemaal te gek zijn?”

Beeld: Hollandse Hoogte