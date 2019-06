Bas Smit wéér in actie: man van Nicolette laat droom van zieke tweeling uitkomen

Het was ‘een hele emotionele dag’, schrijft Bas Smit, de echtgenoot van presentatrice Nicolette van Dam, op Instagram. Hij liet gisteren de wens van twee ernstig zieke meisjes in vervulling gaan, wat resulteerde in de nodige tranen. ‘Ik heb werkelijk de hele weg naar huis zitten huilen.’

Pech-tweeling

Het is in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis dat hij de 19-jarige Britt en haar moeder Diana leert kennen. Britt en Thessa, haar tweelingzusje, zijn allebei ernstig ziek, waardoor ze weinig buiten de deur komen. “Het was zo’n ontroerend verhaal dat we allemaal even braken”, vertelt Bas, die zich samen met zijn echtgenote al jaren inzet voor kinderen die met een ernstige ziekte leven. “Deze lieve tweeling heeft ongeveer alle pech die je je kan bedenken.”

Dolfijnendroom

Bas besloot de meiden een onvergetelijke dag te bezorgen. Moeder Diana bracht Bas vervolgens op een idee: een dagje naar het dolfinarium, een wens die de tweeling al heel lang had. Bas kwam uit bij Stichting Ambulance Wens, een stichting die de allerlaatste wensen van terminale en ernstig zieke patiënten laat uitkomen. Hij diende een verzoek in en kreeg vrijwel meteen een reactie van vrijwilliger Kees. “Hij regelde gewoon direct dat we terecht konden bij het Dolfinarium, met twee ambulances!”

Overmand door emoties

De twee meiden hebben de dag van hun leven gehad, schrijft Bas. “En dit werd allemaal betaald door de stichting, met dank aan de donaties. Ze doen er gemiddeld vijf per dag. Toch niet normaal? Ze rijden de hele wereld over.” Op de terugweg naar huis wordt Bas overmand wordt door emoties. “Heb werkelijk de hele weg naar huis zitten huilen. Niet alleen door de trieste situatie, maar ik ben vooral ontroerd door hoeveel mensen zich iedere dag belangeloos inzetten voor die mensen die het allemaal even niet meer zelf kunnen.”

‘Word donateur’

Bas besluit meteen donateur van de stichting te worden. Zijn volgers vraagt hij hetzelfde te doen. “Vind ’t fantastisch om m’n steentje bij te kunnen dragen met dank aan dat hele social media-gedoe. Hoop echt dat meer mensen dat doen! Zo’n kleine moeite, maar zo’n groot geluk.”

