Bartho vond afscheid GTST emotioneler dan verwacht

Bartho Braats zette vorig jaar een punt achter zijn acteercarrière bij Goede Tijden Slechte Tijden. Dit was voor hem emotioneler dan hij van te voren had verwacht. “Tijdens mijn afscheid heb ik wel een traan gelaten, dat zal ik niet ontkennen”, vertelt Braats aan Telegraaf.

Ontroering

Over het afscheid vertelt hij dat het hem zwaar viel. Niet alleen omdat hij een tijdperk afsloot en een nieuwe stap in zijn leven zette, maar ook door de manier waarop zijn fans en collega’s afscheid van hem namen. “Je laat toch een kwart eeuw achter je en de manier waarop men mij uitzwaaide ontroerde me enorm.”

Toneelstuk

Barto heeft zijn acteerambities niet helemaal in de wilgen gehangen, want momenteel staat de 67-jarige acteur op de planken met een nieuw toneelstuk ‘Gare de Lyon’ genoemd. Met dit toneelstuk waant hij zich ook weer een klein beetje in de wereld van GTST, want zijn tegenspeelster is Jette van der Meij. Haar kennen we allemaal als Laura uit de langlopende soap.

Thuiskomen

Barto zegt over hun samenwerking: “Voor de trouwe soapkijker zijn we al een tijdje ‘uit elkaar’ maar in werkelijkheid zijn we geen dag van elkaar gescheiden geweest. De repetities voor onze voorstelling begonnen namelijk al toen ik nog in de serie speelde. Ik was al gecast en later koppelde Marianne van Wijnkoop mij aan Jette als tegenspeelster. Als thuiskomen voelde dat echter niet, want we zijn dus nooit gestopt met werken met elkaar.”

Gare de Lyon is tot half mei in heel Nederland te zien. De première is volgende week zaterdag in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

