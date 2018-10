Net als in GTST: Bartho Braat gaat Sinterklaas spelen in nieuwe RTL-serie

Bartho Braat, beter bekend als Jef Alberts van de populaire soap GTST, gaat Sinterklaas spelen in een nieuwe serie van RTL en Videoland. Samen met YouTube-sterren MeisjeDjamia, Clonny Games en Bibi zal de acteur te zien zijn in De Pepernoten Club.

De gloednieuwe serie gaat op 17 november, de dag waarop Sinterklaas naar Nederland komt, van start. De Pepernoten Club brengt alle hectiek rondom het jaarlijkse feest in beeld, vanuit de ogen van Vlogpiet en Prankpiet. Zij komen dit jaar in de problemen door een grap van Prankpiet en alle verlanglijstjes zijn kwijtgeraakt.

Videoland en Telekids

Vanaf 17 november zijn elke zaterdag nieuwe afleveringen te zien bij Videoland. Daarnaast wordt bij Telekids vanaf 19 november elke doordeweekse dag drie maal een nieuwe aflevering van De Pepernoten Club uitgezonden.

GTST

Het zal niet de eerste keer worden dat we Bartho als Sinterklaas zien. Ook zijn GTST-personage Jef Alberts is weleens in de huid gekropen van de goedheiligman:

