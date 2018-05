Geweldig leuk nieuws voor ‘onze’ Barry Atsma!

Na tig hoofdrollen te hebben gespeeld in Nederlandse films en series, is ‘onze’ Barry Atsma sinds dit jaar te zien op de Britse televisie. Hij scoorde een hoofdrol in de nieuwe BBC-serie The Split en die serie valt zó in de smaak, dat er tot grote blijdschap van Barry een nieuw seizoen is aangekondigd.

VIDEO: Barry Atsma: ‘Mijn kinderen snappen niet dat ik andere vrouwen moet zoenen’

‘Thanks!’

De zesdelige miniserie, met Barry als advocaat, is momenteel te zien bij BBC First, maar werd eerder uitgezonden door BBC 1. Op Twitter bedankt Barry zijn volgers voor de vele positieve reacties die hij ontving na de laatste uitzending, die gisteravond te zien was. Ook zegt hij dolblij te zijn met de terugkeer van de serie.

Powervrouwen

De reeks, die in het najaar werd opgenomen in Londen, vertelt over het snelle circuit van machtige vrouwelijke echtscheidingsadvocaten bezien vanuit het perspectief van drie zussen Defoe. Een beetje de feministische versie van Suits, zeg maar.

Barry’s rol

Barry speelt hierin Christie Carmichael, de senior partner van een groot advocatenkantoor dat ook veel huwelijkse zaken en scheidingen behandelt. Hij weet één van de Defoe-advocaten naar zijn bedrijf te lokken. Andere grote rollen in de serie worden gespeeld door Nicola Walker (River), Stephen Mangan (Rush), Fiona Button (Grantchester) en Deborah Findlay (Jackie).

Netflix, please?

De serie is helaas nog niet te zien op een Nederlandse zender, maar wij vestigen onze hoop op Netflix, dat al diverse topseries van de BBC in het aanbod heeft. Bekijk de trailer in onderstaande video.

Thanks for all the lovely reactions 🙏😎 after the last episode of 'The Split'! And so happy we're doing a 2nd season 🎉🎬. #thrilledandhappy❤️ pic.twitter.com/TgWRqEek52 — Barry Atsma (@barryatsma) May 30, 2018

“…the love that is there at the start, is still there at the end….” Ruth Defoe.

But it’s not the end. The Split will return for a second series. #thesplit #seriestwo pic.twitter.com/LVWYMYC0hu — Sister Pictures (@sisterpicstv) May 29, 2018

