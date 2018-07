Wordt Barry onze nieuwe Carice? Atsma scoort wéér rol in buitenlandse serie

Barry Atsma lijkt langzaam de wereld te veroveren met zijn acteertalent. Nadat hij grote rollen veroverde in de Britse BBC-serie The Split en in de Duitse serie Bad Banks heeft de Nederlandse ster nu een rol in zijn eerste Amerikaanse serie te pakken.

Lees ook

Twitter gruwelt van nasynchronisatie van nieuwe Barry Atsma-serie

Sciencefiction-thriller

De Nederlandse acteur is binnenkort te zien in de sf-thriller The Rook, die door Liberty Global wordt ontwikkeld in samenwerking met grote producent Lionsgate. De serie, die zich afspeelt in de toekomst, is in Amerika bij zender Starz te zien; in Nederland gaat Ziggo de reeks exclusief uitzenden. De serie wordt verwacht in 2019.

Psychotisch type

The Rook gaat over een vrouw die wakker wordt in Londen omringd door een groot aantal lijken. Ze heeft geen idee wat er is gebeurd en hoe ze hier terecht is gekomen, maar achterhaalt dat zij een hoge ambtenaar is bij een geheime Britse dienst voor mensen die paranormaal begaafd zijn. Atsma speelt een belangrijke bijrol als Peter van Syoc, een psychotisch sleutelfiguur in een misdaadsyndicaat dat bekendstaat als The Lugat.

Bekende collega’s

De serie wordt opgenomen in Londen. Atsma zal in de serie te zien zijn naast grote acteurs als Emma Greenwell (True Blood), Joely Richardson (Nip / Tuck) en Olivia Munn (The Newsroom). Het is de derde grote buitenlandse reeks waaraan de Nederlandse acteur zijn naam verbindt. Bad Banks wordt nu uitgezonden door de NPO; The Split is vanaf 1 augustus exclusief bij Ziggo te zien.

Carrière

Daarnaast was Atsma onder meer te zien in de hitfilms Lof, Mannenharten, Lucia de B, Knielen op een bed violen, Michiel de Ruyter en Komt een vrouw bij de dokter. Voor die laatste won hij een Gouden Kalf als beste acteur. Van 2002 tot 2012 maakte Atsma deel uit van het vaste ensemble van Toneelgroep Amsterdam onder leiding van Ivo van Hove.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte