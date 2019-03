Barbra Streisand laat zich uit over Michael Jackson en zijn slachtoffers

Michael wordt door haar omschreven als ‘erg lief’, maar ook ‘erg kinderlijk’. “Zijn seksuele behoeften waren zíjn seksuele behoeften, afkomstig uit zijn kinderjaren of welk DNA dan ook.” Barbra legt de schuld dan ook niet zozeer bij de popster, maar bij de ouders die toelieten dat hun kinderen met hem sliepen.

Het internet breekt los na Barbra’s controversieële uitspraken. Sommigen geloven de beschuldigingen tegen Michael simpelweg niet, dus zijn ze boos op haar, omdat ze de slachtoffers gelooft. En de mensen die wél geloven dat Michael een kindermisbruiker was, zijn boos op haar, omdat ze de ervaringen van de slachtoffers bagatelliseert.

You can’t simultaneously say you believe accusers *and* say it wasn’t the accused’s fault.

Shame on you @BarbraStreisand for disrespecting the victims of child rape. Low class, dismissive and a shocking trivialisation. To speak up for a child abuser… I expect it from the deranged MJ fans but not from you, who should know better. #LeavingNeverland #victimshamers https://t.co/e2yns2h77f

