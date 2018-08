Barbie reageert voor het eerst weer op social media: ‘Lieverd, ik hou van jou’

Samantha ‘Barbie’ de Jong heeft weer van zich laten horen op sociale media. Het is de eerste keer sinds haar vermeende zelfmoordpoging vorige week.

Michael: ‘Samantha deed een derde zelfmoordpoging’

‘Bedankt dat je er voor me bent’

“Voor het eerst reageer ik weer op Insta, omdat ik toch mijn schatje Jeffrey heel erg wil bedanken dat je me zo onwijs steunt. En niet alleen mij, maar ook mijn familie”, schrijft Samantha bij een reeks foto’s op Instagram. Op één van de beelden is te zien dat zanger Jeffrey Lake, die sinds kort een relatie met Barbie heeft, haar afgelopen zaterdag bezocht, toen Samantha haar 29e verjaardag vierde. “Ik heb nu eindelijk iemand gevonden waarmee ik kan lachen, huilen en praten als het even niet meer gaat. Lieverd, ik hou van jou en bedankt dat je er voor me bent.”

Kinderen naar Michael

Het is niet duidelijk of Samantha momenteel wordt behandeld. Haar ex-man Michael wil dat hun kinderen Angelina en Milano bij hem worden ondergebracht. Een rechter beslist vandaag over het lot van de kinderen.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open,ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Vorige week deelde Jeffrey nog onderstaande post, waarin hij liet weten dat Samantha zich voorlopig stil zou houden op sociale media:

