Barbie voelt zich door RTL verschrikkelijk uitgebuit

Precies in de week dat haar nieuwe RTL5-serie Samantha & Michael scheiden ermee uit van start gaat, kondigt Barbie exclusief in weekblad Story niet alleen haar vertrek uit de showbizz aan, maar rekent ze óók af met de tv-bazen, manager Jake en al haar zogenaamde vrienden. Mijn leven is een ravage. Alsof er een tsunami overheen geweest is. Ik ben het overzicht volledig kwijt.’

En dat gaan we de komende weken allemaal zien in Samantha & Michael scheiden ermee uit?

Fel: ‘Ik dacht het niet! Wat je dáár te zien krijgt, is verlakkerij. Allemaal in scène gezet. Mij zul je geen reclame meer horen of zien maken voor die tv-serie. Ik kijk niet eens. En ik hoop eerlijk gezegd dat er helemaal níemand naar gaat kijken.’

Stevige uitspraken.

‘Ik zeg wat ik denk. Dat hebben RTL en productiemaatschappij Warner Bros aan zichzelf te danken. Dan hadden ze me al die jaren maar níet zo moeten misbruiken. Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Ik heb nu voor mezelf gekozen. Al dat toneel speelt in mijn leven geen rol meer. Het wordt hoog tijd dat de waarheid boven tafel komt. De tv-zender en de productiemaatschappij hebben mijn leven laten ontsporen. Ik voelde me net een pop. Wilden ze op tv een ‘hysterische Barbie’ dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een ‘vrolijke Barbie’ wilden, beloofden ze mij hemel en aarde.’

Samantha pauzeert even en zegt dan: ‘Ik heb zóveel moeten slikken. Ze zullen alles ontkennen. Maar het zal me een zorg zijn. Ik heb het nu één keer kunnen zeggen, in Story. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Echt, hoor. Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden. Ik mocht niets, kon nooit iets goed doen. En o wee als ik iets weigerde. Dan zwaaiden ze met het tv-contract en kreeg ik te horen dat ik het maar had moeten lezen van tevoren. Ik had jaren geleden al met ze moeten kappen.’

Waarom deed je dat niet?

‘Omdat ik aan een contract vastzat en ik zo stom was om ze keer op keer opnieuw te vertrouwen. Vooral van dit laatste seizoen heb ik spijt. Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat negentig procent in scène is gezet, of gemanipuleerd.’

Ben je niet bang dat je de showbizz gaat missen?

‘Geen seconde! Ik heb mijn lesje geleerd. Geef mij maar een wereld waarin mensen het hart op de tong hebben, in plaats van al die types met hun duivelse agenda’s die je elke dag geestelijk verkrachten.’

Dat klinkt wel héél heftig.

‘Dat was het ook. En dan heb ik nog lang niet alles verteld omdat het anders allemaal te ongeloofwaardig wordt. De mensen hebben geen benul van wat mij is overkomen, de afgelopen acht jaar. Ze hebben zich laten verblinden door al die leugenverhalen die over mij de wereld in werden geslingerd. Ik kan het al die televisiekijkers of lezers niet kwalijk nemen dat die op den duur zijn gaan geloven dat al die verhalen klopten, en ik niet méér was dan een domme, blonde sloerie die zaagsel in haar kop heeft zitten in plaats van hersencellen.’

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders