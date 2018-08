‘Barbie is uit de kliniek gezet en niet meer welkom’

Samantha ‘Barbie’ de Jong verblijft nu nog in een kliniek in Den Haag, voordat ze afreist naar Schotland. Toch meldt De Telegraaf dat de blondine hier al niet meer welkom is.

Haar vriend Jeffrey vertelde vorige week nog in Story dat hij wil dat zijn vriendin voorlopig in deze kliniek blijft. ‘De vorige keren liet ze zich na een paar dagen ontslaan. Ik heb verteld dat dat niet de oplossing is voor haar problemen, en haar laten weten dat ze met sommige mensen beter niet meer kan omgaan,’ zegt hij.

Niet vrijwillig

Maar Barbie heeft de kliniek deze keer niet vrijwillig verlaten: ze is eruit gezet. Jeffrey vertelt aan Privé: ‘Maandagochtend heeft ze te horen gekregen dat ze niet meer welkom is. Er mag daar niet worden gefilmd en gefotografeerd, maar zij had mij een filmpje doorgestuurd die zij daar had opgenomen.’ En dat is niet het enige dat fout is gegaan. ‘Het personeel van de kliniek voelde zich door ons bedreigd. Dat komt zo: afgelopen zondag mocht Samantha niet met mij en wat vrienden mee, terwijl ze dat wel wilde. Wij vinden dat ze zo niet met haar mogen omgaan. Toen hebben wij tegen het personeel gezegd: ’Als jullie niet met ons willen meewerken, stappen wij naar de media.’ Zij kreeg vervolgens een waarschuwing dat ze zo niet mocht doen.’

In huis

Samantha trekt nu in bij Jeffrey, iets wat de zanger graag ook wilde, zo vertelde hij eerder aan Story. De zanger was namelijk bang dat ze in de Haagse kliniek weer in aanraking zou komen met drugs. ‘Ik kreeg van haar een video doorgestuurd dat een of andere pipo daar in die kliniek staat te snuiven, in het zicht van cliënten die proberen af te kicken.’

Tegenstrijdig detail: Jeffrey meldt aan Shownieuws dat hij van niks weet en dat volgens hem Samantha nog gewoon in de kliniek zou zitten.

