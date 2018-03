Samantha ‘Barbie’ de Jong maakte gisteren bekend dat ze YouTuber wordt. Voor het kanaal Haagse Gekkigheid gaat de voormalig realityster video’s maken en in een eerste video, die gisteren online kwam, onthult de blondine details over de inmiddels veelbesproken, uitgelekte seksvideo.

‘Ik verveelde me eigen’

Barbie bevestigt in de video de geruchten dat het filmpje inderdaad werd opgenomen in de afkickkliniek waarin ze begin dit jaar verbleef na haar zelfmoordpoging. Ze filmde zichzelf en zegt dat te hebben gedaan omdat ze in de kliniek niets te doen had. “Ik zat in die afkickkliniek en toen verveelde ik me eigen. Ik denk: ik ga een filmpje maken”, aldus Barbie tegenover vriend Rolf Tangel en zijn vriend Peter, samen eigenaren van het YouTubekanaal. Volgens Barbie, die na het uitlekken nog aangifte deed, kreeg ze “veel complimenten op de video”.

Nieuwe baan

In dezelfde video wordt ook bekend dat Barbie zelf aan de slag gaat voor het YouTubekanaal. Peter zegt op beeld dat ze nog “één gek” missen bij Haagse Gekkigheid. “Ik ben de gekste van Den Haag natuurlijk. Ik zeg er geen nee tegen. Tik ‘m aan!”, reageert Barbie.

Beeld: Peter Smulders