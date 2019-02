Is ‘Barbie’ terug? Samantha de Jong weer volop in de schijnwerpers

Na een heftig 2018 leek Samantha de Jong het een tijdje rustiger aan te doen en zichzelf op de eerste plaats te zetten. Maar het leven buiten de spotlights lijkt nu toch niet helemaal haar ding te zijn. De Haagse heeft namelijk een rolletje in een carnavalsclip.

Lees ook: Oh my… Is Samantha één van de deelnemers van ‘Temptation Island VIPS’?

In een gloednieuwe video van ‘Zieke Broeders’ is Samantha te zien als zuster. ‘Hebben jullie de nieuwste clip van mijn vriendjes Zieke Broeders al gezien? 3x raden wie hun ‘zuster’ is….’, schrijft de realityster op Instagram. Of De Jong ook zelf mee gaat hossen op deze muziek, is nog even afwachten.

‘Barbie is dood’

Hoewel Samantha een tijd terug nog verkondigde dat ze voorgoed afscheid had genomen van haar alter ego, lijkt de Haagse beetje bij beetje weer terug te keren naar de ‘oude Barbie’. Haar blonde lokken zijn terug én ze heeft de eerste stappen weer gezet in de spotlights. Vorig jaar moest Samantha opgenomen worden in een Schotse afkickkliniek. Zestien weken lang werkte ze in alle rust aan zichzelf. Aan haar drugs- en medicijnverslaving, en haar zware depressie. Toen vertelde ze aan Story: ‘Ik heb eindelijk rust gevonden. 2018 begon heel slecht met die eerste zelfmoordpoging, maar is uiteindelijk goed geëindigd. Dat ik nu mijn verhaal vertel, is omdat ik de mensen wil laten weten dat ik het niet met opzet heb gedaan. Ik heb zoveel pijn gehad. Nu weten ze hopelijk waar het vandaan kwam, en is er misschien meer begrip voor me. Ik weet zeker dat 2019 voor mij goed gaat beginnen. Het wordt mijn jaar, en dat van mijn kinderen!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.