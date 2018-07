‘Barbie doet opnieuw zelfmoordpoging en springt uit raam’

Samantha ‘Barbie’ de Jong zou een nieuwe zelfmoordpoging hebben gedaan. Volgens Omroep West is de voormalig realityster uit het raam gesprongen.

Zelfmoordpoging

Getuigen melden dat Barbie eerst aan zelfbeschadiging deed in het raam, waar ze met een mes stond. “Daarna is ze rond kwart over negen vanmorgen naar beneden gesprongen. Toen werd de halve straat afgezet en moesten we naar binnen. We mochten er niet meer langs. Daarna kwam de ambulance en die hebben haar meegenomen”, meldt een buurvrouw, die liever anoniem wilt blijven.

Zorgkader

“We kregen een melding over een persoon die op straat lag. Diegene is overgedragen aan het zorgkader”, meldt de politie aan Omroep West. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De politie wil (nog) niet bevestigen dat het daadwerkelijk om Barbie gaat.

2018, het dramajaar van Barbie

In januari probeerde Barbie ook een einde aan haar leven te maken. Ze belandde daarna korte tijd in een afkickkliniek, maar kreeg vervolgens de ene na de andere tegenslag; van het uitlekken van seksvideo’s en het vertrekken van haar kinderen naar Spanje tot een nieuwe abortus en het kwijtraken van haar huis. Onlangs leek het stukken beter te gaan met Barbie (zie onderstaande video), maar het nieuws van vandaag wijst erop dat dat slechts een tijdelijke opleving was.

Op 4 juli gaf een positieve en ogenschijnlijk weer gelukkige Barbie een interview aan RTL Boulevard. “Het gaat nu allemaal de goede kant op”:

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. Crisislijn 24/7 open, therapie met een psycholoog of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Beeld: Hollandse Hoogte