Barbie openhartig over zelfmoordpoging en drugsgebruik

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, heeft een roerige tijd achter de rug. Zo kwam begin dit jaar naar buiten dat ze een zelfmoordpoging had gedaan en moest ze op een gegeven moment afstand doen van haar kinderen – die ze inmiddels gelukkig wél weer ziet. ‘Hoe bekender ik werd, hoe ongelukkiger ik me ging voelen.’

Lees ook: Michael van der Plas reageert op genadeloze beschuldigen van Barbie

Hoewel het in de eerste maanden van het jaar wel anders was, gaat het momenteel weer stukken beter met Barbie. ‘Ik ben er trots op dat ik met de hulp van mijn familie en mijn psycholoog en psychiater de kans heb gekregen op een nieuw en veel beter leven’, vertelt de realityster in een exclusief interview met Weekend. ‘Geloof het of niet, maar er is een nieuwe wereld voor me opengegaan sinds ik mezelf heb weten te bevrijden uit die lange donkere tunnel waarin ik jarenlang zat opgesloten.’

Verdoven

Haar ongelukkigheid zorgde er uiteindelijk voor dat ze naar verdovende middelen greep. ‘Hoe bekender ik werd, hoe ongelukkiger ik me ging voelen. Maar de show moest door en ik wist dat ik niet bij mijn manager Jake hoefde aan te komen. Ik begon met het nemen van slaap- en kalmeringsmiddelen en daarna verdoofde ik mezelf met drank, tot ik uiteindelijk belandde bij de drugs.’

Financiële zorgen

Toen er eenmaal een einde kwam aan de real life show van Samantha, kwam ze in een neerwaartse spiraal terecht. ‘Ik had grote financiële zorgen en daardoor amper geld om eten te kopen’, zegt ze tegen het weekblad. ‘Er was niemand die ik om hulp kon vragen; al mijn zogenaamde vrienden en vriendinnen waren er vandoor gegaan zodra ze in de smiezen hadden dat er bij mij niets meer te halen viel. In die toestand heb ik die avond beslist om er een einde aan te maken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weekend Online | Beeld: Hollandse Hoogte