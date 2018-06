Barbie haalt uit naar Michael: ‘Jij bent medeplichtig aan de zelfmoordpoging die ik heb gedaan’

Samantha ‘Barbie’ de Jong haalt keihard uit naar haar ex-man Michael van der Plas. De voormalig realityster claimt dat hij de kinderen van hun moeder weghoudt. En ze zegt: ‘Die zelfmoordpoging die ik gedaan heb, ben jij medeplichtig aan.’

Barbie noemt haar ex-man een slechte vader die ‘nooit naar zijn kinderen heeft omgekeken’. ‘Iedereen mag een oordeel over mij hebben maar zelfs in mijn moeilijke tijd was ik er voor mijn kinderen en waar was jij? Lekker aan het feesten en naar de hoeren gaan in Torremolinos!’, schrijft ze in een bericht op Instagram, dat inmiddels verwijderd is. Volgens de blondine doet Michael zich anders voor dan hij werkelijk is. ‘Jij krijgt karma voor wat je mijn allemaal hebt aangedaan en er zijn 1000 mensen die mijn verhaal bevestigen hoe jij werkelijk bent, viezerik.’

Mishandeling

Ook claimt de voormalig realityster dat Michael haar heeft mishandeld voor de ogen van haar kinderen. Ze is dan ook woest dat zoontje Milano bij Michael en zijn vriendin Naomi in Spanje woont. ‘Een kind bij zijn moeder weghouden, hoe zielig ben je! Zelf de perfecte papa uithangen die ten eerste bij een motorclub zit die meer vijanden heeft dan je kunt bedenken.’ Volgens de realityster is zijn vriendin de enige reden dat Michael zich over de kinderen heeft ontfermd. ‘Denken jullie nou echt dat Michael ook de kids had genomen als die nagemaakte Naomi niet in beeld was geweest, nou NEE!’. Barbie wil er alles aan doen om haar beide kinderen weer bij zich te krijgen. ‘Boefjes jullie zijn snel weer bij mij. Niks of niemand die jullie ooit van mij afpakt, want wie het laatst lacht lacht het best.’

Beeld: ANP