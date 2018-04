‘Barbie heeft vorige week voor de tweede keer abortus laten plegen’

Wederom een persoonlijk drama voor Samantha ‘Barbie’ de Jong: de realityster die de laatste tijd al zó veel voor haar kiezen kreeg, onderging afgelopen zaterdag in een privékliniek in Limburg een tweede abortus. Dat onthult een bron dichtbij Barbie deze week in Story.

Naasten op de hoogte

Volgens die bron had Samantha had weinig keus: de vader van het kindje waarvan ze afscheid nam, wil niets meer met haar te maken hebben. Haar ouders, naaste familie en enkele hartsvriendinnen zou de blondine drie weken geleden hebben verteld dat opnieuw zwanger was.

‘Ze is niet gepusht’

‘Samantha is daar heel eerlijk over geweest tegen ons. Ze deed ook niet geheimzinnig over het feit dat Jordi Ossel de vader van het kindje was. Ik zal niet zeggen dat wij de champagne tevoorschijn hebben gehaald, maar we waren wél blij dat Sam ons in vertrouwen durfde te nemen, zodat ze niet langer in haar eentje met dat grote geheim hoefde rond te lopen. We hadden wel zorgen hoe dat allemaal moest als er weer een kleine bij zou komen. Want Sam heeft sinds een paar maanden geen eigen stekkie meer en financieel is het geen vetpot. Ze moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Maar niemand van ons heeft haar gepusht om het baby’tje weg te laten halen.’

Twijfels

Barbie zou wel flink getwijfeld hebben over het lot van het kindje. “De ene dag was ze totaal in de wolken en zei ze dat een mondje meer om te voeden het verschil ook niet zou maken. Om vervolgens de dag erop tot de conclusie te komen dat het tóch beter was om het weg te laten halen, omdat ze het geen goede toekomst zou kunnen geven.”

Elke dag verdriet

De abortus die Barbie vorig jaar liet plegen hakte er enorm in bij de realityster, zo liet ze eerder weten. “Daarover zegt de bron: “Ik overdrijf niet als ik zeg dat ze daar nog elke dag verdriet van heeft. Je wilt niet weten hoe vaak ze het over dat kindje met ons heeft. Ze mag dan vorig jaar wel abortus hebben gepleegd, maar in haar hoofd is ze al die tijd gewoon zwanger gebleven!”

