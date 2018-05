Barbie haalt uit naar voormalige vrienden op Instagram: ‘Vieze, schijnheilige huichelaars’

Barbie heeft de afgelopen tijd veel voor haar kiezen gehad, waardoor haar vertrouwen in andere mensen flink is geschaad. De voormalig realityster is er helemaal klaar mee. ‘Soms moet je vaak op je bek gaan om van je fouten te leren. Beter laat dan nooit,’ laat Samantha de Jong weten op Instagram.

Foute vrienden

Samantha liet eerder weten dat ze haar foute vrienden uit haar leven heeft verbannen. Nu haalt ze nog een keer naar deze ‘onbetrouwbare’ mensen uit. “Al die vieze, schijnheilige huichelaars die net doen of ze het helemaal gemaakt hebben. Ze zijn nog nepper dan een Barbiepop zelf”, schrijft de blondine.

‘Niemand krijgt mij nog kapot’

De moeder van twee laat weten dat ze zich niet meer voor de gek laat houden. “Nu wordt het mijn tijd en geloof mij, ik pak dit heel goed aan! Niemand, maar dan ook niemand die mij nog kapot krijgt.”

Drama

Nadat Barbie begin dit jaar een zelfmoordpoging deed, kreeg ze de ene na de andere klap te verwerken. Zo belandde ze onder meer in een afkickkliniek, verschenen er online meerdere seksvideo’s van haar, vertrokken haar twee kinderen na een beslissing van Jeugdzorg richting haar ex-man Michael in Spanje en liet ze mogelijk een tweede keer abortus plegen.

